2022 yılı içerisinde Önder Karaveli ve Valerien Ismael ile çalışan siyah-beyazlılar, her iki teknik adamın da başarısız olmasıyla, eski teknik direktörü Şenol Güneş'i takımın başına getirdi. Henüz takımı toparlama aşamasında olan Güneş'in, transfer döneminin başlamasıyla en az 3 yeni takviye yapıp, çok daha iyi sonuçlar alması ve takımı şampiyonluk yarışının içinde tutması en büyük beklenti durumunda.





Siyah-beyazlı yönetim, henüz ilk yarının bile tamamlanmadığını altını çizerken, takviyelerle birlikte şampiyonluğun en büyük adayı olacaklarına ve kupayı alacaklarına inanıyor. Beşiktaş ayrıca son 16'ya kaldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar giderek kupayı kazanmayı ve Cumhuriyet'in 100. yılını çifte kupayla kapatmayı en büyük hedef olarak görüyor.





BU HAFTAYI BAY GEÇECEK

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 2022 yılını galibiyetle kapatmıştı. Puanını 26'ya yükselterek 5'inci sıraya kadar çıkan Beşiktaş'ın 17. haftayı BAY geçeceği için sıralamadaki yerinde düşüş olabilir. Ancak siyah beyazlıların ertelenen Antalyaspor maçından dolayı bir maçları eksik durumda.

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2023'e Kasımpaşa maçıyla başlayacak Beşiktaş'ta, Dünya Kupası'ndan sakat dönen Romain Saiss'in bu hafta iyileşmesi ve 11'e dönmesi yüksek ihtimal. Saiss'in dönmesi Welinton'un yedek kulübesine geçmesi anlamı da taşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in kadronun geri kalanında değişiklik yapması beklenmiyor.

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)



