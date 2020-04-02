2019-2020 Cemil Usta sezonuna Beşiktaş, çalkantılı bir giriş yaparak sezon başından itibaren inişili çıkışlı bir performans grafiği çizdi. Bu 26 maçlık periyotta oldukça yıpranan Siyah Beyazlılar, bu süreçte hem başkan hem de teknik adam değişikliğine de gitti. Sezon Abdullah Avcı ile başlandı. Orhan Ak ile taraftar arasında ciddi krizler oluştu. Takım istenen düzeye gelemedi. Sergen Yalçın kulübe geri döndü derken, bu saha dışı olaylar maç skorlarına da yansıdı. İşte Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de maç maç ne yaptığı...

Hazırlayan: Mehmet Caner Kolağasıgil

1.hafta - 17 Ağustos 2019 - Sivasspor 3-0 Beşiktaş

Lige Abdullah Avcı yönetiminde büyük hedeflerle ve umutlarla giren Beşiktaş, uyarı mesajını erken aldı! Siyah Beyazlılar, Sivasspor deplasmanında hem oyun hem de skor olarak adeta dağıldı. Ev sahibi ekip 30'da Mert Hakan Yandaş, 54'te Yatabare ve 76'da Emre Kılınç'tan gelen gollerle sezona 3 gol ve 3 puanla harika başladı.

2.hafta - 23 Ağustos 2019 - Beşiktaş 3-0 Göztepe

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi Vodafone Park'ta açıldı. Geçen hafta Sivasspor karşısında bozguna uğrayan Kara Kartal, taraftarı önünde Göztepe'yi 3-0 devirdi. Siyah Beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 45+2'de Güven Yalçın, 54'de Caner Erkin ve 60'da Ljajic'den geldi.

3.hafta - 31 Ağustos 2019 - Beşiktaş 1-1 Çaykur Rizespor

Ligin ilk haftasında Sivas’tan 3 yiyen, ertesi hafta Göztepe’yi 3’leyip moral bulan Beşiktaş, mutlak zafer hedefiyle sahasında ağırladığı Rize’ye takıldı, zorlu maratonda 2 puan daha bıraktı. Kartal’ın etkili oyunu ve ataklarına rağmen, 90+8’de Vetrih’in direkte patlayan topu, konuk ekip adına galibiyetin kaçtığı andı.

4.hafta - 14 Eylül 2019 - Gaziantep FK 3-2 Beşiktaş

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanına konuk olan Beşiktaş, 6. dakikada Vida'nın, 75. dakikada da ilk resmi maçına çıkan Elneny'nin kırmızı kart gördüğü maçtan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Ev sahibi ekip müsabakayı Twusami, Güray Vural ve Chibsah'ın attığı gollerle 3-2 kazandı. Siyah-beyazlı takımın golleri Umut Nayir ve Atiba Hutchinson'dan geldi.

5.hafta - 23 Eylül 2019 - Beşiktaş 1-1 Başakşehir

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. hafta maçında Vodafone Park'ta Başakşehir ile karşılaştı. Mücadele atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Beşiktaş'ın golünü 84. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan atarken, Başakşehir'in golü ise 54. dakikada Enzo Crivelli kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş ve Başakşehir puanlarını 5'e yükseltti.

6.hafta - 29 Eylül 2019 - Trabzonspor 4-1 Beşiktaş

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. İstediği oyunu skora yansıtamayan Bordo Mavili ekip çalkantılı günler geçirirken yeniden taraftarları ile barışmak için bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyordu. Ünal Karaman'ın taktiği tuttu ve Fırtına güçlü rakibi Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Beşiktaş'ta ise kötü gidişat devam etti. Abdullah Avcı yönetimindeki Kartal, bu sezon sadece tek galibiyeti bulunuyor.

7.hafta - 6 Ekim 2019 - Beşiktaş 2-0 Alanyaspor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u Burak yılmaz ve Diaby'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve 5 hafta sonra 3 puanla tanışmanın sevincini yaşadı.

8.hafta - 19 Ekim 2019 - Ankarügücü 0-0 Beşiktaş

Süper Lig’in 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçın son anlarında Diaby’nin boş kaleye topu ağlara gönderme fırsatını kaçırdığı Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'deki 4. deplasman maçını da kazanamadı. 74. dakikada Sedat Ağçay'ın kırmızı kart görmesiyle maçın son bölümünü 10 kişi oynayan Ankaragücü ise iç sahada bu sezon ilk kez gol yemeden bir maçı tamamladı.

9.hafta - 27 Ekim 2019 - Beşiktaş 1-0 Galatasaray

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın golü 69. dakikada Umut Nayir'den geldi. Siyah-Beyazlılar, puanını 12'ye yükseltirken bu sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere gol atamadan tamamladığı 7. maçı geride bırakan Galatasaray ise ligde 13 puanda kaldı.

10.hafta - 2 Kasım 2019 - Antalyaspor 1-2 Beşiktaş

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u Vida ve Diaby’nin golleriyle 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı. Kartal, ligde son deplasman maçını 22 Nisan'da Sivasspor'a karşı kazanmıştı. Antalyaspor ise üst üste 3. lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

11.hafta - 10 Kasım 2019 - Beşiktaş 1-0 Denizlispor

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u sakatlıktan dönen yıldızı Kevin N'Koudou'nun golüyle 1-0 mağlup etti ve son 5 lig maçında 4. kez galip gelmeyi başardı.

12.hafta - 23 Kasım 2019 - Konyaspor 0-1 Beşiktaş

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor sahasında son haftaların formda takımı Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi Siyah Beyazlı ekip Burak Yılmaz'ın 72. dakikadaki golü ile 1-0 kazandı ve yükselişine devam etti. Konyaspor son 4 haftalık periyottaki kötü gidişatını bu maçla da sürdürdü. Kocaman'ın öğrencileri taraftarının önünde istediği puanı çıkartamadı.

13.hafta - 2 Aralık 2019 - Beşiktaş 4-1 Kayserispor

Süper Lig'de 13. haftanın perdesi Vodafone Park'ta kapandı. Ligde son 4 maçını kazanarak zirve yürüyüşüne başlayan Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4 golle kazandı ve sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Beşiktaş kabus gibi başlayan sezonda deyim yerindeyse yeniden dirildi ve aldığı kritik 3 puanla zirve yarışının en büyük ortaklarından oldu. Puanını 24 yapan Beşiktaş, ezeli rakiplerini de geride bırakarak ligde 3. sıraya yerleşti. Ligde sonuncu durumda bulanan ve işi hiç kolay olmayan Kayserispor'un tek golü ise Adebayor'dan geldi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Atiba, 30. dakikada Gökhan Gönül, 41'de ve 90'da Burak Yılmaz'dan geldi.

14.hafta - 8 Aralık 2019 - Kasımpaşa 2-3 Beşiktaş

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 90+5. dakikada Umut Nayir’in attığı golle 3-2 mağlup etti. Rakibini deplasmanda 5 yıl sonra ilk kez mağlup eden Beşiktaş, ligdeki galibiyet serisini de 6 maça çıkardı. Kasımpaşa’nın golleri 28. dakikada Mustafa Pektemek, 56. dakikada Fode Koita’dan gelirken Beşiktaş’ın golleri ise 39. dakikada Caner Erkin ve 71. ve 90+5. dakikada Umut Nayir’den geldi. Kasımpaşa’da ayrıca Karim Hafez, 15. dakikada kırmızı kart görmüştü.

15.hafta - 15 Aralık 2019 - Beşiktaş 0-2 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı sonradan oyuna dahil olan 85. dakikada Thievy Bifouma ve 90+9. dakikada yine Bifouma'nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda Adis Jahovic'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve rakibinin 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

16.hafta - 22 Aralık 2019 - Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'ten geldi. Beşiktaş'ın ise tek golünü Atiba kaydetti. Kanarya bu sonuçla puanını 28 yaptı ve maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükseldi. Kara Kartal ise 27 puanda kaldı.

17.hafta - 27 Aralık 2019 - Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği

Beşiktaş, Süper Lig'de devrenin kapanış haftası olan 17. haftada Gençlerbirliği'ni konuk etti. Siyah-Beyazlılar, 1-0 geride düştüğü maçı Atiba Hutchinson'ın 1 gol, 3 asistlik performansıyla 4-1 kazandı. Gençlerbirliği, 11. dakikada Nadir Çiftçi ve 36. dakikada Yasin Pehlivan'ın gördüğü kırmızı kartlarla maçı 9 kişi tamamladı. Beşiktaş, bu sonuçla 4 resmi maç sonunda galibiyetle tanışırken puanını 30'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 18 puanda kaldı.

18.hafta - 19 Ocak 2020 - Beşiktaş 1-2 Sivasspor

Süper Lig’de ikinci yarının açılış haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor’u konuk etti. Sivasspor, 7. dakikada Erdoğan ve 45. dakikada Yatabare’nin attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup ederken Beşiktaş’ın tek golü 33. dakikada Adem Ljajic’ten geldi. Sivasspor'da 67. dakikada Uğur Çiftçi, kırmızı kart gördü. Sivasspor, bu galibiyetle puanını 40'a çıkarırken Beşiktaş ise 30 puanda kaldı. Beşiktaş ise son 7 resmi maçında 6. kez mağlup oldu.

19.hafta - 26 Ocak 2020 - Göztepe 2-1 Beşiktaş

Göztepe yeni stadının açılış maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Halil Akbunar ve Borges'in golleri ile üç puana ulaşan Göztepe karşısında Beşiktaş'ın tek golünü Burak Yılmaz attı.

20.hafta - 1 Şubat 2020 - Çaykur Rizespor 1-2 Beşiktaş

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Sergen yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül atarken, Rize'nin tek golü Skoda'dan geldi.

21.hafta - 8 Şubat 2020 - Beşiktaş 3-0 Gaziantep FK

Sergen Yalçınlı Beşiktaş Süper Lig'de 21. hafta maçında Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlı takım ilk yarısı 0-0 biten maçı ikinci yarıda bulduğu 3 golle 3-0 kazanmayı bildi. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında çıktığı ikinci maçını da kazandı. Siyah-Beyazlı takımın gollerini 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakikada penaltıdan Kevin-Prince Boateng ve 90+5'de Lens kaydetti. Beşiktaş bu galibiyet ile puanını 36 yaparken, Gaziantep FK 27 puanda kaldı.

22.hafta - 14 Şubat 2020 - Başakşehir 1-0 Beşiktaş

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı Demba Ba'nın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Eski Beşiktaşlı Demba Ba'nın golüyle kazanan Başakşehir, maç fazlasıyla Süper Lig'de zirveye oturdu.

23.hafta - 22 Şubat 2020 - Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın gollerini Boateng ve Vida atarken, Trabzonspor'un gollerini Sörloth attı. Bu beraberliğin ardından Beşiktaş puanını 37'ye Trabzonspor 45'e yükseltti.

24.hafta - 28 Şubat 2020 - Alanyaspor 1-2 Beşiktaş

Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaştı. Alanyaspor maçta 1-0 öne geçse de mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmayı bildi. Siyah-Beyazlı takımın gollerini 70 ve 87. dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 37. dakikada Junior Fernandes'ten geldi. Beşiktaş bu sonuçla puanını 40 yaparken, Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.

25.hafta - 6 Mart 2020 - Beşiktaş 2-1 Ankaragücü

Sergen Yalçın ile çıkış yakalayan Beşiktaş, 25. haftanın açılış maçında düşme potasında bulunan Ankaragücü karşısında 2-1 kazanmayı başardı. Beşiktaş'ın gollerini Burak Yılmaz ve Ljajic atarken konuk ekibin tek sayısını İlhan Parlak penaltıdan kaydetti

26.hafta - 15 Mart 2020 - Galatasaray 0-0 Beşiktaş

Süper Lig’in 26. haftasında Corona virüs salgınına yönelik önlemler nedeniyle seyircisiz oynanan derbide Galatasaray, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Zirve yarışında istediği galibiyete ulaşamasa da Galatasaray'ın yenilmezlik serisi bu sonuçla 10 maça çıkarken Beşiktaş'ın da yenilmezlik serisi 4 maça yükseldi.