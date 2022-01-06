MENÜ

Beşiktaş 2016'dan bu yana ilki yaşadı

Katar'da oynan ve Antalyaspor'u penaltılarla mağlup eden Beşiktaş, uzun süredir mahrum kaldığı Türkiye Kupası sevinci yeniden yaşadı.

06 Ocak 2022, Perşembe 09:27 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş 2016'dan bu yana ilki yaşadı

Katar'ın Doha kentindeki Ahmed bin Ali Stad'ının ev sahipliği yaptığı Süper Kupa mücadelesinde kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlarını karşı karşıya getiren kupa organizasyon, 2006'dan beri Süper Kupa adıyla düzenleniyor.

2006'daki ilk Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, daha sonra oynadığı dört finalde 2007, 2009'da Fenerbahçe 'ye, 2016'da Galatasaray 'a ve 2017'de ise Konyaspor kaybetti.

Beşiktaş, 1966-1998 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda ise yedi kez zafere ulaşmıştı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...