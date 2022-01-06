Katar'ın Doha kentindeki Ahmed bin Ali Stad'ının ev sahipliği yaptığı Süper Kupa mücadelesinde kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlarını karşı karşıya getiren kupa organizasyon, 2006'dan beri Süper Kupa adıyla düzenleniyor.

2006'daki ilk Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, daha sonra oynadığı dört finalde 2007, 2009'da Fenerbahçe 'ye, 2016'da Galatasaray 'a ve 2017'de ise Konyaspor kaybetti.

Beşiktaş, 1966-1998 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda ise yedi kez zafere ulaşmıştı.