Beşiktaş 2. yarı yerlilerle uçtu

Ligin 2. yarısında 9 maçta 23 gol atan Beşiktaş’ı yerliler sırtladı. Burak 6, Dorukhan 3, Gökhan Gönül 2, Caner 1 gol attı.

21 Mart 2019, Perşembe 08:29
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Beşiktaş 2. yarı yerlilerle uçtu

Beşiktaş ligin 2. yarısında yerli oyuncuların katkısıyla hücumda etkili oldu. Ligin 2. yarısında 9 maçta 23 gol atan Siyah-Beyazlı ekip yerli isimlerle daha çok sonuca gitti. Türk oyuncular söz konusu gollerin 12'sini atarken yabancı futbolcular 10 golde kaldı. Beşiktaş'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

BURAK'TAN 6 GOL

Burak Yılmaz attığı 6 golle takımın en etkili ismi olmayı başarırken performansıyla göz doldurdu. Burak'ı 3 golle Dorukhan, 2 golle Gökhan Gönül ve 1 golle Caner izledi.

Kaynak: Takvim

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