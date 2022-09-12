Spor Toto Süper Lig ’in 6. haftasında Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş , ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak 13 puanda kaldı. Geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ede eden siyah-beyazlılar, bu sezonki ilk yenilgisini alırken, geride kalan 6 haftada ilk kez bir maçta gol sevinci yaşayamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Teknik Direktör Valerien Ismael, yeni transferlerden Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl’ü oyuna dahil etmesine karşın, siyah-beyazlı ekip birçok gol pozisyonundan faydalanamadı ve karşılaşmadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Medipol Başakşehir maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Baltacı’nın açıklamaları şöyle:

“Beşiktaş taraftarları tüm tahrik davranışlarına ne küfür etti, ne sahaya bir şey attı. Bu taraftar stadyumu doldurmuş; takımını son nefesine kadar desteklemiştir. MHK'nın Mete Kalkavan'ıyla başlayan süreç, Hukuk Kurulu'nun hukuksuz uygulamasıyla, Tahkim Kurulu'nun dinlemek bile istemeyen tutumuyla sürmüş ve kimsenin tam olarak anlayamadığı algoritmayla, 3 aydır düdük çalmamış bir hakem, haftanın en önemli maçına atanmıştır.

Hakemlerin Beşiktaş'a karşı olumsuz bilinçaltı oluşmuş endişesi taşımaya başladık. Umarım bu durum endişe olmaktan öteye gitmez. Umarım büyük Beşiktaş taraftarı da böyle bir duyguya kapılmaz.

Hakemin iki takımın hocasına karşı yaklaşımını takdirinize bırakıyorum. Kimseyi hedef göstermiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Tüm koşullar herkes için eşit olsun istiyoruz. Neredeyse kanaat getireceğiz ki bu hakemin Beşiktaş’ın hocalarıyla sorunu var.

Bugün yeni transferlerimizi izleme şansı bulduk. Faydalı transferler yaptığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın mutlu olduğuna inanıyoruz. Taraftarlarımız bugünkü maçın ardından oyuncularımızı alkışlayarak takımımıza inançlarını gösterdiler. Mutlaka şampiyon olacağız.

Olduğuna inandığımız gerilim oyunlarını sahadaki oyunumuzla bozacağız. Camiamızdan buna inanmalarını bekliyoruz.”







