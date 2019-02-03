Beşiktaş 18 yıl sonra ilk kez...

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’u 6-2 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor karşısında bu sezonun en farklı galibiyetini aldı.

Deplasmanda rakibini 6-2’lik skorla deviren Kara Kartal, tam 18 yıl sonra bir lig maçında 6 gol atmayı başardı. Beşiktaş, daha önce 15 Aralık 2001’de Göztepe’yi deplasmanda 6-0’lık skorla devirmişti. Kartal, iç sahada ise 19 Aralık 2004’te İnönü Stadı’nda Akçaabatspor’u 6-1’lik skorla devirmişti.

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