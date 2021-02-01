Beşiktaş 16 yıl sonra kendi kalesine attı

Trabzon beraberlik golünü atarken, Montero şanssız bir an yaşadı. Tecrübeli savunmacı, Aralık 2005'ten (Adem Dursun) bu yana Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla iç sahada çıktığı bir Trabzonspor maçında kendi kalesine gol atan ilk oyuncu oldu.

Kartal öne geçti ama kaybetti!

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de Trabzonspor karşılaşmasına kadar öne geçtiği 15 karşılaşmayı da kaybetmemişti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu süreçte rakiplerine 13 mücadelede üstünlük kurarken, sadece 2 maçtan beraberlikle ayrılmıştı. Dün Kartal, Bordo-Mavililer önünde skor avantajını yakaladı ama bu kez sahadan puan alamadan mağlubiyetle ayrıldı.