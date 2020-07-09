Beşiktaşl sahasında oynadığı Kasımpaşa maçını son anlarda attığı golle 3-2 kazandı ve puanını 53 yapıp 4.sıraya çıktı. Beşiktaş böylece sıralamada ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geçmiş oldu. Bu sezon 15.haftadan sonra ilk kez ezeli rakiplerinin üzerinde yer aldı

Beşiktaş sezonun 15.haftasında 27 puanla 3.sırada yer alırken Fenerbahçe 25 puanla 5.sırada ve Galatasaray 24 puanla 6.sırada yer almıştı

Fanatik.com.tr / Tolga Kuru