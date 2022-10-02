Beşiktaş 12 yıl sonra ilk peşinde

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında Fenerbahçe ’yi konuk edecek. Siyah-Beyazlılar, geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak taraftarını mutlu edecek bir performansa ulaşamadı. Son iki maçında Medipol Başakşehir’e kendi sahasında 1-0 yenilen Valerien Ismael’in öğrencileri, bir sonraki maçta da İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak bir anda 4’üncülüğe kadar geriledi. Puan kayıplarının yanı sıra oynanan oyunun da ilk haftalara göre gerileme göstermesi, takımın eleştirilmesine ve hedefe teknik direktör Valerien Ismael’in konmasına neden olmuştu. Bu duruma hemen el koyan başkan Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı, Ismael’e olan güvenlerini dile getirdiler ve Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik heyet ve futbolcuları rahatlatmış oldular.

Moraller yerinde...

Eleştirilerin hedefindeki Valerien Ismael ise hafta içinde yaptırdığı antrenmanlarda, tamamen kazanmaya odaklı çalışmalarla futbolcuları motive etmeye ve takımı hazır hale getirmeye gayret gösterdi. Futbolcuların moralinin oldukça yerinde olduğu gözlemlenirken, tüm konsantrasyon Fenerbahçe’yi yenerek iki maçlık kötü gidişe son vermek ve tekrar iyi futbol oynamaya başlamak üstüne....

12 yıl sonra ilk peşinde

Siyah-Beyazlılar, yabancı teknik adamlarla çıktığı son 14 derbiyi de kazanamadı! En son galibiyetini 28 Kasım 2010’da Schuster’le Galatasaray deplasmanında 2-1’lik sonuçla yaşadı. Ardından çıkılan derbilerde 9 yenilgi, 5 beraberlikle sahadan ayrıldı. Valerien Ismael, bu akşam Fenerbahçe karşısından zaferle ayrılıp 12 yıl sonra bir ilki başarmak istiyor.

Hedef, yabancıyla hasreti bitirmek!

Beşiktaş, yabancı bir teknik adamla Fenerbahçe’yi ligde en son 30 Ekim 2004’te Del Bosque ile yenmeyi başardı. İnönü’de oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Siyah-Beyazlılar, ardından 5 farklı teknik adamla çıktıkları 12 Fenerbahçe derbisinden; 7 beraberlik, 5 yenilgiyle ayrıldı. Kara Kartal, bu akşam galip gelip yabancı hocayla uzun yıllar sonra kazanmayı hedefliyor.

VALERIEN ISMAEL’İN BU SEZONKİ LİG 11’LERİ

Beşiktaş-Kayserispor: 1-0

Ersin, ,Rosier Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Ghezzal, Kartal, Cenk (Dk.77), Muleka, N’Koudou (Dk.57),Weghorst

Alanyaspor-Beşiktaş: 3-3

Ersin, Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku, Berkay, Kenan (Dk.82),Ghezzal,Boyd (Dk.46), Salih, Necip (Dk.46), Gedson, Kartal (Dk.90), N’Koudou, Montero (Dk.46), Weghorst

Beşiktaş-F.Karagümrük: 4-1

Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Umut (Dk.90), Berkay, Kartal (Dk.46), Muleka, Salih, Gedson, N’Koudou, Weghorst, Cenk (Dk.90)

Beşiktaş-Sivasspor: 3-1

Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Umut (Dk.62), Salih, Berkay (Dk.54), Gedson, Muleka, Kenan (Dk.62), Dele Alli, Kerem (Dk.78), N’Koudou, Weghorst, Cenk (Dk.78)

Ankaragücü-Beşiktaş: 2-3

Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Umut (Dk.83), Muleka, Dele Alli, Josef (Dk.66), N’Koudou, Cenk (Dk.83),Weghorst

Beşiktaş-Başakşehir: 0-1

Emre, Rosier, Necip, Talha (Dk.75), Saiss, Masuaku, Salih, Berkay, Tayfur (Dk.79), Gedson, Cenk (Dk.75), Muleka, Redmond (Dk.57), N’Koudou, Weghorst

İstanbulspor-Beşiktaş: 2-2

Ersin, Rosier, Tayfur (Dk.50), Talha, Welinton (Dk.50), Saiss, Masuaku, Salih, Josef, Gedson, Muleka, Cenk (Dk.79), N’Koudou, Redmond (Dk.46), Weghorst