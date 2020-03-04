Beşiktaş 117 yaşında

Beşiktaş Kulübü için dün özel bir gündü... Siyah-Beyazlı camia, 117. yaşını kutladı. Beşiktaş Serencebey Mahallesi’nde temelleri atılan ve Mart 1903’te Bereket Jimnastik Kulübü olarak kurulan Beşiktaş, yeni yaşını kutladı. 26 Ocak 1911’de tescil edilen ilk Türk Kulübü olan Siyah-Beyazlılar, Türkiye’de birçok ilke de imzasını attı. Sadece futbolda değil birçok amatör branşta da varlık göstermesi sebebiyle bir spor kulübü olan Beşiktaş, yerel arenadaki başarılarına ek olarak ulusal bazda da elde ettiği başarılarla her zaman Türkiye’nin gururu olmasını bildi. Kara Kartal’ın futbola ek olarak; basketbol, voleybol, atletizm, boks, briç, güreş, kürek, jimnastik, masa tenisi, satranç ve E-Spor takımları da bulunuyor.

Avrupa’da göğsümüzü kabarttı

Süper Lig’de 15 şampiyonluğu bulunan Kara Kartal, son 5 sezonda 2 defa mutlu sona ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2017-18 sezonunda grup aşamalarını namağlup ve lider olarak tamamlayan ilk Türk kulübü olmayı başaran Beşiktaş, bu ilkle tüm Türkiye’nin göğsünü kabarttı. Kartal, o dönemde ek olarak; gruplarda en fazla puan

toplayan Türk takımı, grup aşamasında en çok gol atan Türk takımı ve grup aşamasında en çok galibiyet alan Türk takımı unvanlarını da almıştı.

BEŞİKTAŞ’IN GURUR TABLOSU

■ En fazla resmi İstanbul Ligi Şampiyonu (15 Kez).

■ Üst üste beş yıl İstanbul Şampiyonu olan tek Kulüp (1939-1943).

■ İstanbul Ligleri’nde en fazla gol atan takım (1 Sezonda 90 Gol, 8 Yılda 599 Gol)

■ Resmi Lig’de 18 maçta 18 galibiyet alan tek takım.

■ Resmi Ligler’de en fazla “Namağlup şampiyon” olan takım (7 Kez).

■ Türkiye Ligi’nde “Namağlup Şampiyon” olan tek takım.

■ Türk Milli Takımı’nı temsil hakkı verilen tek takım.

■ Ambleminde Ay-Yıldız olan tek kulüp.

■ Üst üste 56 maç yenilmeyen tek kulüp.

■ Üst üste en fazla arka arkaya galip gelen takım (18 Kez).

■ Evinde 10 sene hiçbir Anadolu takımına yenilmeyen tek takım.

■ Lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip (48 maç)