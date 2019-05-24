Beşiktaş - Kasımpaşa: 3 - 2

Güven Yalçın'dan ikinci hat-trick

Sezonu 3'üncü tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele edecek

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

BEŞİKTAŞ: Karius - Necip (Dk. 71 Mustafa), Vida, Mirin, Caner, Atiba, Quaresma (Dk. 55 Lens), Kagawa (Dk. 80 Oğuzhan), Ljajic, Larin, Güven

KASIMPAŞA: Scuffet - Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Tarkan, Pavelka, İlhan (Dk. 70 Veigneau), Hajradinovic (Dk. 62 Heintz, Trezeguet, Koita (Dk. 84 Perica)

GOLLER: Dk. 10, Dk.44 ve Dk. 45+1 Güven Yalçın (Beşiktaş) - Dk. 13 Hajradinovic, Dk. 67 Koita (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Ljajic, Lens (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Lens (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10, 44 ve 45+1'inci dakikalarda Güven Yalçın kaydederken, konuk Kasımpaşa'nın golleri 13'üncü dakikada Hajradinovic ve 67'nci dakikada Koita'dan geldi.

Bu sonuçla sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

10'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Adem Ljajic'in pasıyla topla buluşan Güven Yalçın, şık bir çalımla Ben Youssef'ten sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Güven'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta iki direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

13'üncü dakikada skora denge geldi. Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hafez yerden çevirdi. Vida'nın müdahalesinin ardından topla buluşan Koita, boş durumdaki Hajradinovic'i gördü. Hajradinavic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından ağlara gitti: 1-1.

44'üncü dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Caner'in ortasında Kasımpaşa savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Atiba'nın tekrardan doldurduğu top Kasımpaşa savunmasında Ben Youssef'ten sekti. Kale önünde topla buluşan Güven Yalçın karşılaşmadaki ikinci golünü kaydetti.

45+1'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanattan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ljajic, çizgiye indikten sonra boş durumdaki Güven'i gördü. Müsait durumdaki Güven'in vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

67'nci dakikada Kasımpaşa farkı 1'e düşürdü. Ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan'ın pasında İlhan Depe savunmanın arkasına sarktı. Ceza sahası içinde İlhan'dan seken topla buluşan Koita'nın sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top kaleci Karius'un sağından ağlarla buluştu.

76'ncı dakikada Larin mutlak pozisyondan faydalanamadı. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner ceza sahası içindeki Larin'i gördü. Larin'in müsait durumda bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

77'nci dakikada savunmada Vida'nın hatasıyla topla buluşan Hafez, Karius'un önde olduğu aşırtma bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

79'uncu dakikada sağ kanattan topla içeri giren Trezeguet'in sert şutunda top kaleci Karius'tan döndü. Dönen topta Koita bekletmeden vurdu. Karius açıyı hemen kapattı.

88'inci dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Güven'in sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Scuffet gole izin vermedi. Dönen topta Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı.

GÜVEN YALÇIN'DAN İKİNCİ HAT-TRİCK

Kasımpaşa maçının ilk yarısında takımının 3 golünde de imzası bulunan Güven Yalçın, siyah-beyazlı forma altında ikinci kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlı futbolcu daha önce Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda 7-2'lik skorla kazanılan Çaykur Rizespor maçının 69'uncu dakikada oyuna dahil olup, 71, 82 ve 89'uncu dakikalarda 3 gol atma başarısı göstermişti.

ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ, SERGEN YALÇIN'A SEVGİ

Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın ikinci yarısında ismi Beşiktaş ile anılan Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar 'Abdullah Avcı yere yatsana' şeklinde tempo tuttu. Taraftarlar daha sonra geçtiğimiz haftalarda da sevgi gösterilerinde bulunduğu Sergen Yalçın lehine de tezahüratlarda bulundu.

VODAFONE PARK'TA ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ

Karşılaşmanın son dakikasında Siyah-beyazlı taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Şenol Güneş'e sevgi gösterilerinde bulundu. Beşiktaş taraftarları Şenol Güneş lehine uzun süre tezahürat yaptı.

(FOTOĞRAFLI)