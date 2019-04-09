9 Nisan- Cisco’nun Görsel Ağ Endeksi Tahminleri’ne göre, 2022 senesine dek 4.8 milyar internet kullanıcısının olacak ve bunların 549 milyonunu Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki kullanıcıların oluşturacak.

Cisco, “Cisco Connect: Geleceğe Merhaba Deyin” etkinliğinde internetin 30. yılını Visual Network Index (Görsel Ağ Endeksi) Tahminleri’nden bazı bilgileri paylaşarak kutladı. Görsel Ağ Endeksi Tahminleri, bölgede ve tüm dünyada dijital ortamda değişmekte olan trendlere ve davranışlara ışık tutuyor.

Cisco’nun Görsel Ağ Endeksi Tahminleri’ne göre, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2022 senesine kadar IP trafiği artışında dört kilit unsur etken olacak:

İnternet kullanıcı sayısında %9’luk bir artış

İnternet kullanan kişi sayısı 2017’de bölge nüfusunun %23’üne denk gelirken, 2022 senesinde %32 olacak.

Dijitalleşme, bölgedeki birçok ülkenin ulusal gündem maddelerinin başında yer alıyor. Cisco 2022’de Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yaklaşık 549 milyon internet kullanıcısının olacağını ve 2017’ye göre %41’lik bir artışa denk gelecek bu artışın IP trafiğindeki en yüksek artış olacağını öngörüyor.

Artan sayıda bağlantı

Cisco 2022 senesinde ağa bağlanan yaklaşık 2.6 milyar cihazın olacağını, bunun Ortadoğu ve Afrika bölgesinde kişi başına 1.4 ağ bağlantılı cihaza denk geleceğini tahmin ediyor.

PC olmayan cihazlar 2022 itibariyle bölgedeki internet trafiğinin %91’ini teşkil edecek. Tahmini ortalama mobil ağ bağlantı hızlarının %28 oranında artacağı ve 2022 senesine kadar Internet bağlantı özellikli akıllı cep telefonu sayısının 1.2 trilyon adede ulaşacağı düşünüldüğünde, özellikle akıllı cep telefonlarının MEA bölgesinde Internet trafiğinin %79’unu oluşturması bekleniyor. Cisco, artan bağlantı sayısının tüm sektörlerde ve akıllı evlerde Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenme (ML) teknolojileri için yeni fırsatlar yaratmasını bekliyor.

Daha yüksek geniş bant hızları

Geniş bant bağlantı hızı IP trafiğindeki artışta kilit etken unsurlardan biri olduğundan, Cisco 2017-2022 seneleri arasında geniş bant hızlarının iki katından fazla artacağını tahmin ediyor.

Bu doğrultuda, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2017’de 7.8Mbps olan geniş bant hızlarının 2022’de 20.2 Mbps’ye yükselmesi bekleniyor. Bu artış işletmelerin ve bireysel kullanıcıların çok daha hızlı ve verimli çalışmalarını mümkün kılacak. Bu hız artmaya devam ettikçe, yüklü dosya indirme işlemleri saatler yerine yalnızca dakikalar ve hatta zamanla saniyeler alacak.

Daha fazla zengin medya içeriği ve uygulamaları

Zengin medya açısından, veri ağırlıklı dosyalar ve videoların 2022 senesi itibariyle Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki IP trafiğinin %81’ini oluşturması bekleniyor. 2017’de bu oran %65’ti.

Zengin medya kullanımlı internet trafiğinde öngörülen %16’lık artışın bir bölümü, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde cihaz odaklı (OOT) film, televizyon ve müzik yayını hizmetlerinin hızlı büyümesinden kaynaklanıyor. Çevrimiçi oyunlar giderek popülerleştiği için Cisco, 2017’deki internet oyun trafiğinin beş katına çıkarak 2022 yılı itibarıyla MEA bölgesindeki toplam IP trafiğinin %1’ini oluşturacağını tahmin ediyor.

Cisco’nun Görsel Ağ Endeksi (VNI) Tahmini ve Orta Doğu ve Afrika bölgesini etkilemesi beklenen değişiklikler üzerine konuşan Cisco Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı David Meads şunları söyledi: “İnternetin katlanarak büyümekte olduğunu inkar edemeyiz. Devletler altyapıya yatırım yapmaya devam ettikçe, hızlanan ve güçlenen internet hem bireysel kullanım hem de endüstri için yepyeni ve benzersiz fırsatların kapılarını açıyor. Dijitalleşme, ekonomik büyüme için kritik bir güç teşkil ediyor. Dolayısıyla işletmeler tepkisel değil proaktif bir yaklaşım benimsemek zorunda. DDos saldırıları yapıldığında, ülkenin o anki toplam internet trafiğinin %25’ine kadarını oluşturabiliyor. Kuruluşlar uygun siber savunma mekanizmalarını uygulamaya alarak tüm saldırı süreci boyunca –saldırı öncesi, sonrası ve sırasında– kendilerini koruyabilir. Birleşik Arap Emirlikleri gibi inovasyonu savunan ülkeler sayesinde, internet hayatımızı çok farklı şekilde değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. MEA bölgesini etkileyen değişimlerin bilincinde olarak hükümetler, politika yapıcılar ve hizmet sağlayıcılar, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek şekilde, güvenli bir altyapıyla desteklenen ve kitlelerin erişebileceği internet için güçlerini birleştirmeye devam etmelidir.”



