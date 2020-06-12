Süper Lig'de 27.haftada itibaren oynanacak maçlarda pandemi sonrası IFAB ve FIFA'nın onayları ile birlikte beş oyuncu değiştirme hakkı kullanılacak. Bu karar akıllara oyuna sonradan giren oyunculardan en çok fayda sağlayan ya da geniş kadrosu olan takımları akıllara getirdi. Bir nevi 'joker' haklarını en iyi kullanan teknik adam Rıza Çalımbay olurken Arouna Kone, Umut Nayir, Erdoğan Yeşilyurt, Ferdi Kadıoğlu gibi isimler ön plana çıktı

Arouna Kone (Sivasspor) 3 gol - 3 asist

Sivasspor'un deneyimli golcüsü Arouna Kone, genellikle Yatabare'nin yerine ya da yanına oyuna dahil oldu. Tam bir joker olan Kone, takımı adına 3 gol atarken arkadaşlarına 3 gol pası vermeyi başardı.

Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor) 3 gol - 1 asist

Sivasspor'un yeni sözleşme imzalayan oyuncularından Erdoğan Yeşilyurt, bu sezon oyuna sonrada girdiği maçlarda 3 gol atarken arkadaşlarına 1 gol pası verdi.

Umut Nayir (Beşiktaş) 3 gol

Beşiktaş'ın yedek santrforu Umut Nayir, özellikle Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girip attığı iki golle galibiyeti getirmişti. Umut Nayir ayrıca Gaziantep FK deplasmanında sonradan girip bir gol atmış, Galatasaray ile derbi maçta ise bu kez ilk 11'de oynarken galibiyet golüne imza atmıştı.

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) 2 gol - 2 asist

Fenerbahçe taraftarının neden oynamadığı konusunda çok tartıştığı isimlerden Ferdi Kadıoğlu bu sezon oyuna sonradan girip 4 gol katkısı verdi. Kadıoğlu, Başakşehr karşısında galibiyet golünün asistini Dirar'a ve Antalyaspor karşısında beraberlik golünün asistini Zajc'a yapmıştı. Genç oyuncu 2 kez de sonradan girip gol katkısı yaptı

Süper Lig'de bu sezon ayrıca Bifouma sonradan girip 2 gol - 1 asist, Kenan Özer yine 2 gol - 1 asist, Junior Fernandes 2 gol - 1 asistlik katkı verdi.

Rıza Çalımbay'dan sihirli dokunuşlar..17 gol katkısı

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay oyuna sonradan soktuğu oyunculardan önemli katkı aldı. Kone 3 gol - 3 asist, Erdoğan 3 gol - 1 asist, Fernando 2 gol, Yasin Öztekin 1 gol - 1 asist, Emre Kılınç 1 gol, Paul Papp 1 asist, devre arası takımdan ayrılan Traore 1 asist olmak üzere toplam 10 gol - 7 asistlik katkı aldı.

Beşiktaş'ın yedekleri önemli katkı verdi

Beşiktaş'ın bu sezon oyuna sonradan giren oyuncuları toplam 11 gol katkısı verdi. Umut Nayir 3 gol, Boateng 1 gol, Atiba 1 gol, Lens 1 gol - 1 asist, Diaby 1 gol, Güven 1 gol, N'Koudou 1 gol, Ljajic 1 gol kaydetti.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru







