Bertrand Traore: Çok savaştık

Beşiktaş , Süper Lig 'in 6. haftasında Başakşehir'i ağırladı. Vodafone Park'ta full tribünler önünde oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği 90 dakikada kazanan konuk ekip oldu. 71. dakikada Bertrand Traore'nin attığı golle maçı 1-0 kazanan Başakşehir, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Avrupa'daki başarılı performansını ligde de sürdüren, henüz kalesinde gol görmeyen ve namağlup unvanını koruyan Emre Belözoğlu yönetimindeki Turuncu Lacivertliler, 13 puan ve averajla 2. sıraya yerleşti.

71. dakikada Necip'in hatalı pası sonrasında topla buluşan Keny, pasını sağ tarafta hareketlenen Traore'ye verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Traore'nin yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

Maçın kahramanı Bertrand Traore mücadelenin ardından yaptığı açıklamada "Gerçekten çok mutluyum, çok savaştık. Top sol ayağıma geldi ve ben de kalecinin sol köşesini tercih ettim. Önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.