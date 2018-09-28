Bertomeu’dan Giannakopoulos mesajı: Geçmişte kaldı

Jordi Bertomeu, Yunan kanalı Cosmote TV’ye Pavlos Giannakopoulos ve kulüple sahibi Dimitris Giannakopoulos’un ilişkisi hakkında konuştu.

EuroLeague CEO’su Jordi Bertomeu, Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nın özel misafirlerinden biriydi ve OAKA’ya dönmenin iyi bir his olduğunu açıkça belirtti:

“Basketbola karşı büyük bir tutkunun olduğu bir ülkede, Panathinaikos ve Olympiakos gibi iki büyük kulübün olduğu bir yerde olmak güzel.”

“Pavlos Giannakopoulos’la yıllardır arkadaş olmak beni çok mutlu etmişti. Göçüp gitmesiyle sadece Yunan değil Avrupa basketbolunun da büyük kişiliklerinden birini kaybettik. Panathinaikos‘u altı EuroLeague şampiyonlukla bir deve dönüştürdü.”

Bertomeu’nun OAKA’ya dönüşü Panathinaikos’un sahibi Dimitris Giannakopoulos’la yaşadıkları çatışmanın da geçmişte kalışının bir ispatı oldu:

“Böyle şeyler olur ama her şeyi geçmişte kaldı. Önemli olan gelecek, geçmişte ne olduysa oldu. Herkes hatalar yapar ve bu hatalardan ders çıkardığımızı umuyoruz.”

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