Bertomeu: Temmuz sonu bitmeli

Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu, öncelikli hedeflerinin sezonu temmuz sonuna kadar bitirmek olduğunu ancak risk gördükleri takdirde iptal kararı da alabileceklerini kaydetti. FANATİK’in de yer aldığı video konferans yöntemiyle yapılan basın toplantısında soruları yanıtlayan Bertomeu, “Öncelikli amacımız sezonu devam ettirmek. Yalnızca herkesin sağlığı garanti altına alındığında devam edeceğiz. Sezonun bitirilmesi için temmuz sonunu aşamayız. Eylül veya ekime kadar uzatamayız. Aksi takdirde gelecek sezonu tehlikeye atmış oluruz. Herhangi riskli bir karar almayacağız. Sezonu iptal etmek zorunda kalırsak da bunu yapacağız. Bazı ülkeler; örneğin Litvanya, normal sezon liderini şampiyon ilan etti. Biz bu konuda bir karar vermedik. Kulüplerle oturup bir karar verebiliriz” dedi.

‘Final Four planlandığı tarihte olmayacak’

İlk hedeflerinin mevcut formatla devam etmek olduğunu vurgulayan Bertomeu,“Dörtlü Final,planlandığı tarihte Köln’de gerçekleştirilemeyecek, artık bu açık. Mevcut formatı sürdüremezsek, alternatif planımız hazır. Play-Off’lar ve Dörtlü Final’i birleştirerek tek ülkede 8’li final gerçekleştirebiliriz. Henüz aklımızda belli bir ülke yok. Farklı seçenekler üzerinde çalışıyoruz.Önemli olan sağlık altyapısı kuvvetli bir ülke bulmak ama bunu konuşmak için çok erken. Ülkelerine giden yabancıların 14 gün karantina altında kalması durumu söz konusu. Ama bu bizim değil kulüplerin sorumluluğu. Sözleşmeleri feshedilen oyuncuların yerine yeni transfere izin vermeyeceğiz”diye konuştu.