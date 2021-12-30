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Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un maçını tribünden izledi

Kayserispor'un prensipte anlaştığı Andrea Bertolacci, 68 Aksaray Belediyespor maçını tribünden izledi.

30 Aralık 2021, Perşembe 16:37 Son Güncelleme:
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Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un maçını tribünden izledi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un prensipte anlaştığı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci, sarı kırmızılı takımın 68 Aksaray Belediyespor ile oynadığı Türkiye Kupası 5. tur maçını tribünden izledi.

Kayserispor'un ara transfer döneminde anlaştığı ilk isim olan Andrea Bertolacci, bugün Kayseri'ye geldi. İtalyan futbolcu Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor maçını tribünden izledi. Kayserispor'un kısa sürede Bertolacci ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 

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