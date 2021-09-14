Bersu Alkaç, OtherSide Esports’a katıldı

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından OtherSide Esports, Bersu Alkaç’ı yayıncı ekibi bünyesine kattı. Organizasyon, yeni yayıncısını resmi Instagram ve Twitter hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla takipçilerine duyurdu.

Organizasyon son günlerde içerik üreticisi olarak bünyesine 3 isim kattı. Yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi:

"Aramıza içerik üreticisi olarak dahil olan Bersu Alkaç'a hoş geldin diyoruz."

OtherSide Esports geçtiğimiz günlerde Melisa Kahraman’ı bünyesine kattığını duyurmuştu. Paylaştığımız habere göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2017 yılından beri Twitch platformunda yayıncılık yapan 23 yaşındaki Bersu Alkaç, yayınlarında genellikle VALORANT, Teamfight Tactics ve League of Legends oyunlarına ağırlık veriyor.

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