29 Aralık 2013'te Alp Dağları'nda kayak yaparken başını kayalara çarpan ve bitkisel hayata giren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher hakkında çok konuşulacak bir açıklama geldi. F1'in eski CEO'su ve fahri başkanı olan Bernie Ecclestone, efsanevi pilotun 2010'da pistlere dönmesinin yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e açıklamalarda bulunan Ecclestone, "Schumacher'in problemi, sınır tanımıyor olmasıydı." ifadelerini kullanırken buna örnek olarak da Schumi'nin 1997'de İspanya'nın Jerez kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix'inde şampiyonluk yarışı verdiği Jacques Villeneuve'e yarış esnasında kasıtlı bir şekilde çarpmasını gösterdi.

Söz konusu olayla ilgili olarak "Bu tip skandallar, çok ilgi çeker ama bunlar bizim istediğimiz şeyler değil." yorumunu yapan 88 yaşındaki spor adamı, Alman pilotun 2010'da Mercedes takımıyla yeniden pistlere dönme kararı hakkındaysa "Bu dönüş, Formula 1 adına iyiydi ama kendisi adına değil. Dediğim gibi o, kendi sınırlarını tanımlama noktasında hiç iyi değil." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler