Bernard Mensah: Hakemler utanç verici!

Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Kasımpaşa maçının ardından hakemler hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

08 Mart 2020, Pazar 16:49 Son Güncelleme:
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Bernard Mensah: Hakemler utanç verici!

Süper Lig'de oynanan maçta Kasımpaşa, Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla Kasımpaşa ligde kalma mücadelesinde çok kritik bir 3 puan kazanırken, Kayserispor son sırada kaldı.

Konuk Sarı-Kırmızılı ekibin Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, maçın ardından hakemlere isyan etti. Mensah, Twitter hesabından Süper Lig hakemlerine ağır eleştiride bulundu.

İşte Mensah'ın attığı tweet: Her hafta bu hakemlerin aynı hataları yapması utanç verici. Türkiye büyük bir ulus ve burada insanlar futbolu seviyor ancak bu hakemleri anlamıyorum. Bu konuda bir şeyler yapılmalı.


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