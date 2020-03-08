Bernard Mensah: Hakemler utanç verici!

Süper Lig'de oynanan maçta Kasımpaşa, Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla Kasımpaşa ligde kalma mücadelesinde çok kritik bir 3 puan kazanırken, Kayserispor son sırada kaldı.

Konuk Sarı-Kırmızılı ekibin Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, maçın ardından hakemlere isyan etti. Mensah, Twitter hesabından Süper Lig hakemlerine ağır eleştiride bulundu.

İşte Mensah'ın attığı tweet: Her hafta bu hakemlerin aynı hataları yapması utanç verici. Türkiye büyük bir ulus ve burada insanlar futbolu seviyor ancak bu hakemleri anlamıyorum. Bu konuda bir şeyler yapılmalı.



