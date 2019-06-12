İstikbal Mobilya Kayserispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Bernard Mensah'ın bonservisini Atletico Madrid'den 3,6 milyon euro karşılığında aldığını duyurmuştu. Sarı Kırmızılı kulübün geçtiğimiz günlerde 3 yıllık kontrat imzaladığı 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusuyla ilgili olarak ülkesi Gana'dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Ghana Soccer Net adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Atletico yönetimi, oyuncuyu çok isteyen Beşiktaş'tan daha yüksek bir teklif gelmesine rağmen tercihini Kayserispor'dan yana kullandı. Haberde İspanyol devinin 2015 yazında Vitoria Guimaraes'ten 6 milyon euro'ya aldığı Mensah'tan toplamda 2,4 milyon euro zarar ettiği hatırlatıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler