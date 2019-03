Bernal: Ayaklarımı yere sağlam basmam gerek

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Sky takımının genç bisikletçisi Egan Bernal, kariyerinin ilk World Tour galibiyetini 77. Paris Nice Turu'nda elde etti. Kolombiyalı bisikletçi, yarış sonrası yaptığı açıklamalarda yaşının üstü olgunlukta ifadeler kullandı. Çok mutlu olduğunu söyleyen 22 yaşındaki sporcu, "Gencim ve daha öğrenecek çok şeyim var. Ayaklarımı yere sağlam basmam gerek."

Egan Bernal'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Paris Nice'i kazandığıma inanamıyorum. Çok güzel bir his. Benim için inanılmaz! Çok mutluyum. Yarış boyunca sakin kalmak zor muydu? Hem evet hem de hayır. Rakip bisikletçiler atağa kalktığı zamanlarda, onlara karşılık veremedim ama, her zaman çok iyi, çok güçlü ve kaçanları yakalayabilecek bir takımım olduğunu biliyordum. Takımıma gerçekten güvendiğim için sakin kalmakta zorlanmadım. Son gün olduğunu bilerek ön tarafta çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Quintana çok güçlüydü ancak benim takımımda da Kwiatkowski Sosa, Tao vardı. Quintana atak yaptığında, "Takip edersem, belki onunla kalabilirm" diye düşündüm. Ama sonrasında biraz beklemeyi ve sakinleşmeyi tercih ettim. Takım direktörümüz Nicolas Portal, yarış hakkında her şeyi biliyor. Tüm detayları, rüzgarları, yolları, ara mesafeleri her şeyi! Finalde, 45 saniyelik fark olduğun farkındaydım ve bu da kazanmak için yetti. Buradan sonra muhtemelen Katalonya'da yarışacağım. Sonrasında da Giro'ya hazırlanmak için zamanım olacak. Bu sene Grand Tour'larda ilk kez lider olarak yer alıyorum, bu yüzden de tadını çıkarmak istiyorum. Kazanıp kazanamayağım hakkında düşünmemeyi tercih ediyorum. 22 yaşımdayım, gencim ve daha öğrenecek çok şeyim var. Ayaklarımı yere sağlam basmam gerek."