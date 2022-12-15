Süper Lig 'de başkanlar konusunda yaprak dökümü yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans kriterlerine uymadığı için puan silme cezası tehdidiyle karşı karşıya olan Kayserispor'da Berna Gözbaşı'ndan sonra Gaziantep Futbol Kulübü'nde (Gaziantep FK) başkan Cevdet Akınal tekrar aday olmayacağını açıkladı.

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Cevdet Akınal 2021'den beri koltukta oturuyordu

Ali Budak’ın haberine göre; 25 Mayıs 2021 tarihinde kırmızı siyahlı kulüpte başkanlık bayrağını devralan Cevdet Akınal yaptığı açıklamada; "Yeni dönemde olmayacağım. Aday değilim. Şimdiden bu bayrağı devralacak arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.

Gaziantep FK'ya puan silme tehdidi

Gazeteci Hakan Can, 4 Süper Lig takımının lisans kriterlerine uyamadığı için puan silme yaptırımıyla karşı karşıya olduğunu açıklamış ve bu haber TFF tarafından yalanlanmamıştı. Bu 4 takım arasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bir dönem başkanlık görevini yürüttüğü Gaziantep FK var.

Gaziantep FK, vergi borcunu yapılandırmaya çalışıyor

Alınan bilgiye göre mevcut Gaziantep FK yönetimi, vergi borçlarının yeniden yapılandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. TFF, lisans kriterlerine uyulması için 23 Aralık'a kadar süre verdi.

Gaziantep FK'da seçim 22 Aralık'ta

Gaziantep FK'da olağan genel kurul 22 Aralık tarihinde yapılacak. Yani TFF kararını açıklamadan önce Cevdet Akınal, görevi bırakmış olacak.

Puan silme tehdidi altındaki 4 takım

Gaziantep FK'nın dışında Kayserispor, Hatayspor ve Giresunspor'da TFF kriterleri konusunda zor durumda ve puan silme tendidi ile karşı karşıya.

Kayserispor'da Berna Gözbaşı bıraktı

Kayserispor'un eski başkanı Berna Gözbaşı, "Ben artık şehrin önde gelenlerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum. Lige verilen arada şehrin bu kulübe sahip çıkması gerekiyor" diyerek 10 Aralık'taki olağan genel kurulda aday olmadı.





Kayserispor başkanını bu hafta sonu seçecek

10 Aralık'ta Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan olağan genel kurulda çoğunluk sağlanamadı. Kongre 17 Aralık tarihine ertelendi. Şu ana kadar resmi olarak başkan adayı çıkmazken Kayserispor'un borcunun 1 milyar TL'yi aştığı iddia ediliyor. (Ajansspor)