Berna Gözbaşı: Sadece maçlar oynanacak diye bu risk alınamaz

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TFF’nin futbol liglerini 12 Haziran’da başlatma kararına ilişkin, "12 Haziran insanların tokalaşıp, kucaklaşabileceği bir tarih olacaksa biz varız ve hazırız. Aksi takdirde ne futbolcumuzun ne malzemecimizin, ekibimizdeki hiçkimsenin hayatı ile oynamayız." dedi. Gözbaşı AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığının her şeyden öncelikli olduğunu belirtti.

Pandemi süreci bitmeden maçların oynanmasına kesin bir şekilde karşı olduklarının altını çizen Gözbaşı, "12 Haziran insanların tokalaşıp, kucaklaşabileceği bir tarih olacaksa biz varız ve hazırız. Aksi takdirde ne futbolcumuzun ne malzemecimizin, ekibimizdeki hiçkimsenin hayatı ile oynamayız. Ancak pandemi süreci bitmeden, sırf lig tamamlansın diye sahaya çıkmak istemiyoruz." diye konuştu.

"Sadece maçlar oynanacak diye bu risk alınamaz"

Futbolu diğer meslek gruplarından ayırarak değerlendirme yapılması gerektiğini vurgulayan Gözbaşı, şöyle devam etti:

"Maçların başladığı tarihte pandemi devam ediyor olursa ve bu süreçte bir kişi bile hayatını kaybedecekse biz maçların oynanması kararının karşısındayız. Burada bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Futbolcular diğer meslek grupları gibi değil. Karşılaşma esnasında ikili mücadeleye giriyorlar, kafa topuna çıkıyorlar, kaleci eldivenine tükürüyor, futbolcu yere tükürüyor, diğeri onun üzerine düşüyor, o top, top toplayıcı çocuğa gidiyor, malzemeciler olayın birebir içerisinde yer alıyor. Teknik direktöründen oyuncusuna, kulüp doktorundan yöneticisine herkes bu riskin içerisinde. Sadece maçlar oynanacak diye bu risk alınamaz."

"Bu ligden düşmeyeceğimize inanıyoruz"

Gözbaşı takımın sahaya çıkmaya hazır ve motivasyonun üst seviyede olduğunu söyledi.

İkinci yarıda alınan sonuçlarla iyi bir çıkış yakaladıklarını ve ligde kalma yolunda ciddi puanlar aldıklarını belirten Gözbaşı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Takımımıza güveniyoruz. Küme düşmeden ligi bitireceğimize inanıyoruz. Futbolcular tedirgin olsa da yakaladıkları çıkışı iyi bir şekilde tamamlayabileceklerini söylüyorlar. Kendilerine güvenleri tam. Ama aileleri ile ilgili kaygıları da yok değil.12 Haziran’dan sonra bir futbolcuda çıkan pozitif test bütün takımının karantinaya alınmasına neden olacak. Bu sürede takımının oynayamayacağı maçlar nasıl tamamlanacak? Bu işi zorlamaya getirmemek gerekiyor. O tarihe kadar pandemi biterse biz hazırız. Bu ligden düşmeyeceğimize inanıyoruz."

Sadece ligleri tamamlamak için sahaya çıkmanın anlamsız olduğunu savunan Gözbaşı, "Taraftar olmadan maçların oynanmasına karşıyız. Normal duruma geldiği zaman maçlar oynanabilir. Belki de 12 Haziran’a kadar pandemi süreci bitecektir. Çünkü vaka sayıları hızlı bir şekilde azalıyor. O zaman zaten bir sorun yok. " ifadelerini kullandı.