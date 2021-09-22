Yukatel Kayserispor Süper Lig 'in 6'ncı haftasında konuk ettiği Galatasaray 'ı 3-0 mağlup etti.. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Öncelikle çok mutluyum. Geçen hafta ikinci yarı kaybettiğimiz maçta çok üzülmüştüm ama bunu telafi edeceğimizi söylemiştim. Çok şükür sözümüzü tutmuş olduk. Bu maç ligdeki yerimizi belirlemek için çok büyük önem arz ediyordu. Çok şükür yerimizi belirlemeye başladık.'' dedi ve ekledi:

'Kayserispor, Galatasaray'ı en son benim doğduğum sene olan 1974'te yenmiş'

''Bu galibiyetin benim için bir başka anlamı ise yaşım ortaya çıkacak ama Kayserispor, Galatasaray'ı en son benim doğduğum sene olan 1974'te yenmiş. Bugün bu galibiyeti takımın bana hediye etmesi ve ilk golün 38’inci dakikada gelmesi çok anlamlıydı. Bu sezon bizi buralara taşıyan hem teknik direktörümüze hem futbolcumuza hem de futbol direktörümüze ve beni yalnız bırakmayan yönetici kardeşlerimize çok teşekkür ederim.''

'Biliyorsunuz başkanlığa geldiğimiz günde neredeydik'

''İnşallah Yukatel Kayserisporumuzu daha yukarılara hak ettiği yere çıkaracağız. Biliyorsunuz başkanlığa geldiğimiz günde neredeydik. Şimdi iki sene sonra hak ettiğimiz yerde şehrimizi gururlandırmaya devam edeceğiz. Çok zor günler de yaşamıştık. Bu güzel günleri görmek beni mutlu etti. İvmemiz artmaya devam edecek. Şehrimiz ve takımımız müthiş bir şekilde kenetlendi." (DHA)



