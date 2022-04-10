Berna Gözbaşı: Çok zor bir deplasmandı

Süper Lig 'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan Kayserispor'da yüzler gülüyor. 5 hafta sonra kazanmanın mutluluğunu yaşayan sarı kırmızılı takımda Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, futbolcuları ve teknik heyeti kutladı. Maç sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir paylaşım yapan Berna Gözbaşı, "Çok kritik bir maç, çok zor bir deplasmandı. Göztepe deplasmanında kötü gidişe son veren tüm futbolcularımı ve teknik yönetimi kutluyorum" cümleleri kurdu.

İHA