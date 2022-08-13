Berna Gözbaşı: Çok şükür ki iyi bir kadromuz var

Yukatel Kayserispor Spor Toto Süper Lig 'in 2'nci haftasında İstanbulspor’u sahasında 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

3 puanı aldıkları için mutlu olduğunu belirten Gözbaşı, “Mutluyum. Zor bir süreçten geçtik ama oturmuş kadronun faydasını gördük. Maç çok heyecanlı başladı. 3 atağımızın ardından gol geldi. İlk yarıda 3-4 gol beklentimiz oldu. Sonrasında rehavete kapıldık galiba. Ama sonuçta 3 puanı aldık. Eksik oyuncularımız vardı. Biz bir takımız, bugün olduğu gibi önümüzdeki günlerde de diğer futbolcularımız o eksikliği doldurmaya çalışacak. Kadromuz oturdukça çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Sayın valimiz, Mehmet Özhaseki bakanımız ve büyükşehir belediye başkanımız, transfer yasağımızın olduğu bu dönemde daha büyük sıkıntılar yaşamamamız için gayret gösterdiler. İnşallah sorunları aşarak ve 3 puanları alarak yolumuza devam ederiz. Çok şükür ki iyi bir kadromuz var. Kadromuzu koruyabildik. Bu kadroyla iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Burada hocamızın da etkisi görülüyor. Daha nice 3 puanlara” diye konuştu.



