Berna Gözbaşı: Bütün oyuncularımız yürekleriyle oynadılar

Spor Toto Süper Lig 'in 20'nci haftasında sahasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Altay'ı 1-0'lık sonuçla mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bu kadar eksiğimize rağmen takım olduğumuzu gösterdik. Bütün oyuncularımız yürekleriyle oynadılar. Futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve bizi yalnız bırakmayan taraftarımızı kutluyorum. İnşallah bu galibiyet bizim üst sıralara tırmanışımızın işareti olur. Pazartesi ve salı günü halletmem gereken transfer yasağı sorunu var. O nedenle resmi bir açıklama yapmamız mümkün değil" diye konuştu.

"BENDEN ÖNCE DE BENDEN SONRA DA BİR ÇOK YÖNETİCİ GELDİ GEÇTİ"

Bazı yöneticilerin istifa ettiği söylentilerinin sorulması üzerine Berna Gözbaşı, "Şu anda bize resmi şekilde ulaşan bir istifa yok. Ama Kayserispor büyük bir camiadır. Benden önce de benden sonra da bir çok yönetici geldi geçti. Kayserispor her zaman yoluna devam eder" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA ÇALIŞ: SÜPER LİG TAKIMLARIMIZIN MAÇLARA TURKOVAC PANKARTIYLA ÇIKMASI BİZİ AYRI MUTLU ETTİ

Yukatel Kayserispor'un Altay'ı 1-0'lık sonula mağlup ettiği karşılaşma sonrası açıklama yapan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, "Kayserisporumuzu, Berna başkanımızı ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten müthiş bir oyun oynadılar. Özellikle Berna başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yerli aşımız Turkovac'ı, milli aşımızı gündeme getirmesi ve bütün Süper Lig takımlarımızın maçlara Turkovac pankartıyla çıkması bizi ayrı mutlu etti. Biz de bugün Aykut hocamız ve Zafer hocamızla geldik. Herkese teşekkür ederiz. Kayserisporumuza başarılar diliyoruz. Kayserispor'u ilk 5 ila 10 takım arasında görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de, Yukatel Kayserispor'un Altay ile oynadığı karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. Kayserispor'un karşılaşmayı üzerinde Turkovac yazan formayla çıkmasını değerlendiren Özdarendeli, "Berna başkana farkındalık ve davetleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Turkovac için bütün Süper Lig takımları farkındalık yarattı. Bugün de Kayserispor kazandı. Ayağımız uğurlu geldi. Hayırlı olsun" dedi.

DHA