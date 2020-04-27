Berna Gözbaşı: Bu takımın kitabında pes etmek yok

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu takımın kitabında pes etmek olmadığını ikinci yarıdaki diriliş mücadelemizle gösterdik" dedi.

27 Nisan 2020, Pazartesi 11:07 Son Güncelleme:
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Berna Gözbaşı: Bu takımın kitabında pes etmek yok

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından kulübün armasını paylaşarak, "Kayserispor Anadolu'nun markasıdır. Bu takımın kitabında pes etmek olmadığını ikinci yarıdaki diriliş mücadelemizle gösterdik. Bu takımın yeri Süper Lig'dir. Ligler devam etse de etmese de aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Onurlu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadesinde bulundu.

Hes Kablo Kayserispor, 26 maçta aldığı 22 puanla son sırada bulunuyor.

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