Berna Gözbaşı: Bizim için önemli olan Ziraat Türkiye Kupası

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli olan Ziraat Türkiye Kupası. Haftaya salı günü oynanacak olan maça bakacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37'nci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 3-0'lık sonuçla yendi. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bu maçla ilgili altyapımızdan yetişen futbolcuların performansından memnum. Hayrullah şahane bir gol attı. Gelecek sezon daha fazla altyapıdan gelen oyuncuyla, onların performansıyla gündeme gelmek istiyoruz. Ben buradan bütün Kayseri’ye, şehir dışında yaşayan bütün hemşerilerimize, yurt dışında yaşayan Kayserili gurbetçilerimize sesleniyorum; 26 Mayıs akşamı herkesi Atatürk Olimpiyat Stadyumuna bekliyorum. Bu arada maçın oynanacağı yer ve tarih değişmiyor. Artık bana sormayın” diye konuştu.

"Taraftar İstanbul’a gidecek. Bunun için benim çıkıp yalvarmamam lazım"

Berna Gözbaşı açıklamasının devamında, “14 yıl sonra bu heyecanı yeniden yaşıyoruz. O nedenle şehirden, STK’lardan, işadamlarımızdan destek bekliyoruz. Taraftarımız gitmek istiyor, o nedenle şehirden destek lazım. Ben zaten tek başıma yük taşıyorum. Çok üzüldüğüm olaylar yaşıyorum. STK’ların başkanları benimle '1 otobüs mü 2 otobüs mü?' pazarlığı yapıyor. Böyle olmaz. Kayserispor şehir takımı, benim takımım değil. Evet, bir çok sorumluluğu tek başımıza üstleniyoruz. Sıkıştığımız yerde Kayseri Büyükşehir Belediyemize gidiyoruz ama onların da bağlı olduğu belli yasalar var. Benim geldiğim zamanda nerdeyse amatöre düşecek bir kulübü iki senede Allah’a şükür, buralara kadar getirdik. Şimdi, sadece taraftar İstanbul’a gidecek. Bunun için benim çıkıp yalvarmamam lazım. Özellikle işadamlarımıza sesleniyorum. Sadece buraya maça gelip gitmekle olmaz. Şehrin reklamı oluyor. Bundan kendileri de yararlanıyor. Gereğini yapsınlar” ifadelerini kullandı.

DHA



