'Berlin Panteri' Turgay Şeren, vefatının 5. yıl dönümünde anılıyor

Turgay Şeren, 15 Mayıs 1932’de Ankara Keçiören’de, Mustafa Kemal Atatürk’ün özel kalem müdür muavinlerinden Sabit Şevki Şeren ile öğretmenlik yapan Münevver Şeren’in ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Atatürk tarafından Türkay ismi verilen Şeren, Galatasaray Lisesinde öğretmenleri ve arkadaşlarının ismini Turgay diye telaffuz etmesinin ardından bu adı kullanmaya başladı.

Lise eğitiminin ardından İstanbul Futbol Ligi’nde mücadele eden Galatasaray’da futbolculuk kariyerine başlayan Turgay Şeren, A takım formasıyla ilk kez 30 Ekim 1949’da Vefa ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maça çıktı.

Futbolculuk kariyerini Galatasaray’da geçirdi

Turgay Şeren, 18 yıllık futbolculuk kariyerinin tamamını Galatasaray’da geçirdi.

Efsane kaleci, sarı-kırmızılı forma altında 369 lig, 18’er kupa ve Avrupa kupası maçı olmak üzere toplam 405 karşılaşmada görev yaptı.

Şeren, Galatasaray’da 3 İstanbul Profesyonel Lig, 2 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray’ın Avrupa arenasına ilk kez çıktığı 1956-1957 sezonunda, Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Romanya’nın Dinamo Bükreş ekibiyle 26 Ağustos 1956’da oynadığı maçta kaleyi koruyan isim Turgay Şeren oldu.

Şeren, futbolculuk yaşantısındaki ilk ve tek kırmızı kartı 1962 yılında Beşiktaş ile oynadıkları ve 1-1 berabere biten derbi maçta gördü.

Kariyerindeki son resmi maçta, 11 Haziran 1967’de Karşıyaka ile oynanan müsabakada kaleyi koruyan Turgay Şeren, 2 Temmuz 1967’de ligde forma giyen oyuncuların oluşturulduğu karma bir takım ile Galatasaray arasında yapılan jübile maçıyla futbolculuğa veda etti.

Turgay Şeren, sarı-kırmızılı forma altında 55 maçta Fenerbahçe ’ye karşı görev yaparak, derbi tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu.

River Plate transferi gerçekleşemedi

Turgay Şeren, 1959 yılında Arjantin’in River Plate takımı ile anlaşmasına rağmen Galatasaray’ın yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle bu transfer gerçekleşemedi.

River Plate forması altında üç hazırlık maçına çıkan ve Güney Amerika’da futbol oynayan ilk Türk oyuncu olan Şeren, Galatasaray’ın bonservisini vermemesi üzerine İstanbul’a döndü.

Milli takımla gelen "Berlin Panteri" lakabı

Turgay Şeren, geniş kitlelerce tanınmasını ve sevilmesini sağlayan "Berlin Panteri" lakabını milli takım forması altında aldı.

A Milli Takım kalesini ilk kez 28 Mayıs 1950’de İran ile oynanan ve Türkiye’nin 6-1 kazandığı hazırlık maçında koruyan Şeren’e, 17 Haziran 1951’de deplasmanda Batı Almanya ile oynanan ve ay-yıldızlıların 2-1 üstünlüğüyle sona eren hazırlık maçında yaptığı kurtarışlar sonrasında "Berlin Panteri" lakabı takıldı.

Türkiye’nin ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası’nda kaleyi koruyan Turgay Şeren, 5 kez 21 Yaş Altı, 46 kez de A Takım olmak üzere toplam 51 milli maça çıktı.

Teknik direktörlük kariyeri

Turgay Şeren, 1968 yılında Mersin İdmanyurdu ile teknik direktörlük kariyerine başladı.

Mersin İdmanyurdu’nun yarı sıra Vefa, Samsunspor ve Galatasaray’ı da çalıştıran Şeren, futbolculuk kariyerindeki başarılara teknik direktör olarak ulaşamadı.

Futbol hayatının ardından çeşitli gazetelerde spor yazarlığı, televizyonlarda da yorumculuk yapan Turgay Şeren’in üç evliliğinden 4 çocuğu oldu.

84 yaşında vefat etti

Turgay Şeren, 7 Temmuz 2016’da 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Efsane kalecinin naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonu Turgay Şeren’in ismiyle oynandı.

AA