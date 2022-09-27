Berlin Maratonu’nda Türk kadın koşucudan önemli başarı

Haccak ayrıca yaptığı başarılı derece ile maratona Türkiye’den katılan kadınlar arasında en iyi dereceyi elde ederek önemli bir başarının sahibi oldu.

1974 yılından bu yana düzenlenen Berlin Maratonu’nda yarışan Akçansa Satınalma yöneticisi Ezgi Keskin Haccak, 42 km mesafedeki maratonu, kendi yaş grubunda 89, kadın koşucular arasında ise 326. sırada tamamlayarak 10 binin üstünde kadın koşucunun katıldığı yarışta başarılı bir netice elde etti.

Haccak ayrıca maratona Türkiye’den katılan kadınlar arasında en iyi dereceye ulaştı ve 3:09:36 ile önemli bir başarıya imza attı.



