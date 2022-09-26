48. Berlin Maratonu’nda erkeklerde yarışan Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, bir kez daha dünya rekoru kırdı. 37 yaşındaki son olimpiyat şampiyonu Kipchoge, 2.01.09'luk derecesiyle kendisine ait maraton dünya rekorunu (2.01.39) Berlin'de yarım dakika daha geliştirdi.

Kipchoge ayrıca, tarihin en hızlı 5 maraton zamanından 4'ünü elinde bulunduruyor: Kipchoge 2.01.09 (Berlin 2022), 2.01.39(Berlin 2018), 2.02.37 (Londra 2019), 2.02.40 (Tokyo 2020). Müthiş maratoncu ayrıca, kariyerinde17 maratondan 15'ini de kazanmayı başardı. 2 olimpiyat, 4'er kez Berlin ve Londra, 1'er kez Chicago, Tokyo, Hamburg, Rotterdam, Enschede'yi kazandı.