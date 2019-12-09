Berlin Döner Antalyaspor deplasmanda kazandı

Tolga YILDIRIM-ANTALYA, (DHA) - VOLEYBOL Bayanlar 1. Lig'de Mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor, Samsun Anakent'i deplasmanda yenerek moral buldu.

Antalyaspor, ilk seti hızlı ve istekli oyunuyla 26-24 önde tamamladı. Rakibi karşısındaki üstünlüğünü sürdüren kırmızı beyazlılar ikinci sette de rakibini 25-21 mağlup etti. 3'üncü sete yüzüne top çarpması sonucu sakatlanan Ekaterina Gramovadan yoksun oynayan Berlin Döner Antalyaspor üçüncü ve dördüncü sette yenildi. 15 sayılık uzatma 5'inci sette daha istekli olan Berlin Döner Antalyaspor, 15-10 kazanarak, maçta rakibini 3-2 mağlup etti.

Antalyaspor başantrenörü Gökhan Egeli, "Arka arkaya 3 sporcumuz önemli sakatlıklar geçirdi. Takım içinde aksayan 3 farklı noktaya yapılan transferler tempomuzu yakalamamıza katkı koydu. Takımımız ligin ilk yarısının son 2 maçını ve ikinci yarının ilk maçlarını kendi sahasında oynayacak. Bütün taraftarımızı şehrin takımına sahip çıkmaya davet ediyorum. Voleybol severleri maçımıza bekliyoruz" dedi.

Berlin Döner Antalyaspor, Antalyaspor Salonu'nda 15 Aralık'ta Kahraman Kazan Belediyesi, 22 Aralık'ta Nevşehir Belediyesi ve 4 Ocak'ta Merinos ile oynayacak.

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