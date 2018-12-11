PowerliftingDünya ŞampiyonuMilas Özel Final Lisesi öğrencisi Berke Yusuf Demir, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Özel Final Lisesi yöneticileri ile birlikte Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre´yi ziyaret etti.

Ukrayna´nın Kiev şehrinde düzenlenen Powerlifting Dünya Şampiyonasında kendi yaş grubunda dünya şampiyonu olan Milas Özel Final Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Berke Yusuf Demir aynı zamanda 180 kilogram olan eski dünya rekorunu da 205 kilogram ile kırdı.

Şampiyon sporcu Berke Yusuf Demir’i elde ettiği başarı nedeniyle kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, şampiyon öğrenciyi bir takım hediyelerle ödüllendirdi. Töre, kazanılan şampiyonluk için sporcuyu ve okul yöneticilerini tebrik etti.

İHA