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Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

İsmi Galatasaray'la anılan eski Fenerbahçeli kaleci Berke Özer Portimonense'den ayrıldı. Galatasaray'a imza atması beklenirken genç kaleci sürpriz bir imza atmaya hazırlanıyor.

19 Aralık 2022, Pazartesi 14:20 Son Güncelleme:
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Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyen ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe 'den ayrılarak Portekiz'in yolunu tutan Berke Özer, Portimonense'ye transfer oldu.

ALTINORDU'DAN GELMİŞTİ

2018-19 sezonu başında 2,5 milyon Euro karşılığında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye gelen Berke Özer, başkan Ali Koç'un ilk transferlerinden biriydi. Bir sezon sonra 2 yıllığına Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan 22 yaşındaki kaleci, sezon sonunda biten sözleşmesini Fenerbahçe'nin isteğine rağmen uzatmadı. 

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PORTIMONENSE İLE 2 MAÇA ÇIKTI 

Portekiz kulübü Portimonense ile sadece iki maça çıkan Berke Özer, kalesinde 4 gol gördü. Fenerbahçe kariyerinde ise 20 maçta forma giyen Özer, 20 golü kalesinde görürken 6 maçta ise kalesini gole kapadı. 

İSMİ GALATASARAY'LA ANILDI!

Öte yandan, Galatasaray 'da Fernando Muslera'nın yükselen yaşı ve Okan Kocuk'un da yetersiz performansı sonrası Berke Özer'in ismi sarı-kırmızılı takımda gündeme gelmişti. 

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MUSLERA'YA RAKİP OLDU

Berke Özer, geçtiğimiz sezon Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertlilerin kalesini korumuş ve Fernando Muslera'nın rakibi olmuştu. 

SÜRPRİZ İMZA GELİYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre; Portekiz yolculuğu kısa süren Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü ve Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımı Eyüpspor ile anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, İstanbul temsilcisinin 22 yaşındaki kaleci ile 2.5 yıl + 2 yıl opsiyonlu şekilde anlaşmaya vardığı belirtildi.

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