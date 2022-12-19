Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyen ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe 'den ayrılarak Portekiz'in yolunu tutan Berke Özer, Portimonense'ye transfer oldu.

ALTINORDU'DAN GELMİŞTİ

2018-19 sezonu başında 2,5 milyon Euro karşılığında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye gelen Berke Özer, başkan Ali Koç'un ilk transferlerinden biriydi. Bir sezon sonra 2 yıllığına Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan 22 yaşındaki kaleci, sezon sonunda biten sözleşmesini Fenerbahçe'nin isteğine rağmen uzatmadı.

PORTIMONENSE İLE 2 MAÇA ÇIKTI

Portekiz kulübü Portimonense ile sadece iki maça çıkan Berke Özer, kalesinde 4 gol gördü. Fenerbahçe kariyerinde ise 20 maçta forma giyen Özer, 20 golü kalesinde görürken 6 maçta ise kalesini gole kapadı.

İSMİ GALATASARAY'LA ANILDI!

Öte yandan, Galatasaray 'da Fernando Muslera'nın yükselen yaşı ve Okan Kocuk'un da yetersiz performansı sonrası Berke Özer'in ismi sarı-kırmızılı takımda gündeme gelmişti.

MUSLERA'YA RAKİP OLDU

Berke Özer, geçtiğimiz sezon Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertlilerin kalesini korumuş ve Fernando Muslera'nın rakibi olmuştu.

SÜRPRİZ İMZA GELİYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre; Portekiz yolculuğu kısa süren Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü ve Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımı Eyüpspor ile anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, İstanbul temsilcisinin 22 yaşındaki kaleci ile 2.5 yıl + 2 yıl opsiyonlu şekilde anlaşmaya vardığı belirtildi.

Berke Özer, Yetiştiği Kulüp Altınordu'yu Ziyaret Etti