Berke Özer: Taraftarlar bana büyük destek veriyor

Fenerbahçe 'nin genç kalecisi Berke Özer, Antwerp maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Berke Özer'in açıklaması şöyle;

Belçika'da iki yıl geçirdim. Burada takımlar çok disiplinli ve sistemli. Biz de bunun bilincindeyiz. Takımla yaptığım konuşmalarda çok kolay olmayacağını söyledim. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanmamız gereken bir maç. Altay için hepimiz üzüldük. Fenerbahçe için önemi tartışılamaz. Benim için büyük bir şans oldu ama böyle olduğu için üzgünüm. Bu takımın kalesinde olmak çok büyük bir sorumluluk ve gurur benim adıma. Buraya galibiyet için geldik. İnşallah gerektiği gibi oynayıp, gerektiği şekilde buradan ayrılacağız. Fenerbahçe'deyseniz, baskı tabii ki olacaktır. Kendimi baskı altında hissetmiyorum. Taraftarlar bana büyük destek veriyor.