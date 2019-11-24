Berke Özer: Şampiyonluğu herkes çok istiyor

Bu sezon başında Belçika’nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan Fenerbahçe’nin kalecisi Berke Özer, geçtiğimiz gün geçirdiği menisküs ameliyatının ardından dün Can Bartu Tesisleri’ni ziyaret etti.

Fenerbahçe’yi her zaman takip ettiğini belirten Berke, “Hocalarım ve takım arkadaşlarımla telefonda konuşuyorum. Antrenmanı da izledim. Herkes şampiyon olmayı o kadar çok istiyor ki, bu sadece yarın için değil, tüm sezon için önemli bir faktör. Umarım Malatya’yı da yenip şampiyonluğa bir adım daha atacağız” dedi.