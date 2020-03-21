Berke Özer için Liverpool ve Manchester City iddiası

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan büyük beklentilerle transfer ettiği ancak Barış ALıcı'yla birlikte şu ana kadar as kadroya yükselemeyen Berke Özer ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Belçika basının iddiasına göre genç kaleciyi sezon başı Liverpool ve Manchester City istedi ancak Fenerbahçe gelen teklifleri kabul etmedi ve Berke'yi Westerlo'ya kiraladı. 19'luk kalecinin konuyla ilgili olarak "İngiltere'ye gitseydim yeterli forma şansı bulamayacaktım" dediği belirtildi.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Çetinkaya olmasa...!

Sayın Ali Koç, Comolli'ye çok güvendi. Nasıl güvenmesin? Kurumsallık çerçevesinde çok karışmadı da... Ama ne oldu, tüm transferler fos çıktı. "Gençlere yatırım" dendi, Berke ve Barış için paralar kovayla döküldü adeta. 4 milyon euro... Barış nerede bilen var mı? Kaç maça çıktı, ne yaptı? Berke'yi Liverpool ve City istemiş! Zor... Belki sormuşlardır. Bi' bakmışlardır. Bu kadar mâli sıkıntı varken, satmamak gerçekçi değil. Hasan Çetinkaya olmasa belki takım bile bulunamayacaktı. İngiliz devlerinin istediği kaleci şu an Belçika 2. Ligi'nde! Yeni sezon ola, hayrola!

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