UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk 3 puanını, Antwerp'e karşı almak için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe 'de genç kaleci Berke Özer karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Genç file bekçisi maça motive olduklarını ve hem şampiyonluğa, hem de Avrupa'da başarıya inandıklarını dile getirdi.

Berke Özer'in açıklamaları şu şekilde:

"Hepimiz çok motiveyiz, taraftarlarımıza ve yönetimimize teşekkürler. Sezon başından beri her türlü şartta arkamızda durdular. Onların bize olan güvenini boşa çıkarmamak istiyoruz."

"Hem şampiyonluğa, hem de Avrupa'da başarıya inanıyoruz, inşallah gerçekleştireceğiz."







