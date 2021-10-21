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Berke Özer: Hem şampiyonluğa, hem de Avrupa'da başarıya inanıyoruz

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında sahasında Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer maç öncesi açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2021, Perşembe 19:02 Son Güncelleme:
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Berke Özer: Hem şampiyonluğa, hem de Avrupa'da başarıya inanıyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk 3 puanını, Antwerp'e karşı almak için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe 'de genç kaleci Berke Özer karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Genç file bekçisi maça motive olduklarını ve hem şampiyonluğa, hem de Avrupa'da başarıya inandıklarını dile getirdi.

Berke Özer'in açıklamaları şu şekilde:

"Hepimiz çok motiveyiz, taraftarlarımıza ve yönetimimize teşekkürler. Sezon başından beri her türlü şartta arkamızda durdular. Onların bize olan güvenini boşa çıkarmamak istiyoruz."

"Hem şampiyonluğa, hem de Avrupa'da başarıya inanıyoruz, inşallah gerçekleştireceğiz."


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