Berke Özer: Fenerbahçe varsa şampiyonluk için vardır

Fenerbahçe , konuk ettiği Afjet Afyonspor'u uzatmalar sonucunda 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertli ekibin genç file bekçisi Berke Özer açıklamalarda bulundu.

Berke Özer'in açıklamaları şu şekilde:

"Afyonspor, çok saygı duyduğumuz bir rakip. Maçın zor olacağını biliyorduk. Rakibimiz Türkiye'nin en büyük kulübüyle oynuyor, onların da hedefleri vardı. Bunu bilerek sahaya çıktık. Allah'a şükür biraz biraz geç de olsa kazandık. Mutluyuz."

"Altay'ın sakatlığına çok üzüldük"

"Altay'ın sakatlığına çok üzüldük. Böyle durumlarda 2. kaleciler her zaman hazır olmalıdır. Hep Fenerbahçe'ye layık olmaya, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."

"Fenerbahçe varsa şampiyonluk için vardır"

"Her şeyin farkındayız, en az taraftarlar kadar üzgünüz. Samandıra'da, soyunma odasında hep tartışıyoruz. Kredimizin kalmadığını, her maçı kazanmamız gerektiğini sürekli konuşuyoruz. Fenerbahçe varsa şampiyonluk için vardır. Elimizden geleni yapacağız."

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