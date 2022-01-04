Berke Özer, Fenerbahçe ile sözleşme uzatacak mı?

Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları devam ederken, bir yandan da iç transfer konusunda yoğun bir gündem yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli ekiple olan sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan Berke Özer, Fransa ve Almanya ekiplerinin radarında bulunurken, Roma'nın da oyuncuyu izlediği iddia edilmişti.

Bu iddialarla beraber Fenerbahçe, Berke Özer ile görüşmelerde sona yaklaştı. Son görüşmesini başkan Ali Koç ile yapacak olan Berke, 3.5 yıllık anlaşma ile beraber takımda süre alma konusuna da önem veriyor.

Fenerbahçe'ye 2018 yılında Altınordu'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Berke, bir süre Westerlo'da kiralık forma giymişti.

Berke Özer, Altay Bayındır'ın 30 Ekim'deki Konyaspor maçında sakatlanmasından sonra Fenerbahçe kalesini devralmıştı.

Öte yandan iç transferde Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler ile de görüşmeler son aşamaya geldi.

Kaynak: Ntv Spor