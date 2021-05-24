Belçika 2. Ligi takımı Westerlo'da geçirdiği kiralık döneminin ardından Fenerbahçe'ye dönen ve Ümit Milli Takımı kampında yer alan Berke Özer, geleceği hakkında TRT Spor'a konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşeceğini dile getiren Özer, "Buradaki kamptan sonra başkanımız Ali Koç'la oturup, konuşup geleceğime karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca genç file bekçisi şu sözleri söyledi:

"Türkiye, genç oyuncular için zor bir ülke. Tabii ki ülkemizi yurtdışında temsil edebilmek çok önemli bir şey. İmkan varsa her genç oyuncunun gitmesi gerektiğini düşünüyorum."





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