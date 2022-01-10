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Berke Özer: Söylenecek çok fazla bir şey yok

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ile karşılaşan Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli ekibin genç file bekçisi Berke Özer açıklamalarda bulundu.

10 Ocak 2022, Pazartesi 22:18 Son Güncelleme:
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Berke Özer: Söylenecek çok fazla bir şey yok

Süper Lig 'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ile karşılaşan Fenerbahçe , 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli ekibin genç file bekçisi Berke Özer açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduklarını dile getiren Berke Özer, "Çok üzgünüz. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Daha fazla ne denebilir bilmiyorum. Çok üzgünüz. Bu kadar." sözlerini söyledi.

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