Berke Kerimoğlu futbolu değil oyunculuğu tercih etti

Önceki gün Nişantaşı Citys’s Alışveriş Merkezi’ndeydi. Hem giyim tarzı, hem de lüks arazi aracı ile tüm bakışları üzerinde topladı. Berke, “Babam gibi futbolcu olmak için bir dönem çaba gösterdim ama olmadı. Kolay değildi. Ben de sinema sektöründe ilerlemek istedim. Oyunculukta karar kıldım” diye konuştu.

***Berke Kerimoğlu Nişantaşı'na dev arazi aracıyla geldi.

(Posta)