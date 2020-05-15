Berke kararsızlığı
Sezonu Belçika 2. Lig ekibi Westerlo’ya kiralık olarak geçiren ve maç tecrübesi kazanan Berke Özer’in yeni sezonda Fenerbahçe’ye dönme ihtimali var. Westerlo’nun ikinci başkanı olan eski idari menacer Hasan Çetinkaya, Berke’nin 1 yıl daha kiralanmasını istiyor. Son karar sezon sonunda verilecek.
Belçika 2. Lig ekibi Westerlo’ya kiralanan genç file bekçisi, başarılı bir sezon geçirdi. Maç tecrübesi kazanan ve formunu artıran Berke Özer’in yeni sezonda Fenerbahçe’ye dönme ihtimali var. Ancak Westerlo’nun ikinci başkanı olan, Sarı-Lacivertliler’in eski idari menaceri Hasan Çetinkaya, Berke’nin 1 yıl daha kiralanmasını istiyor. Son karar sezon sonunda verilecek.