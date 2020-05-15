Berke kararsızlığı

Belçika 2. Lig ekibi Westerlo’ya kiralanan genç file bekçisi, başarılı bir sezon geçirdi. Maç tecrübesi kazanan ve formunu artıran Berke Özer’in yeni sezonda Fenerbahçe’ye dönme ihtimali var. Ancak Westerlo’nun ikinci başkanı olan, Sarı-Lacivertliler’in eski idari menaceri Hasan Çetinkaya, Berke’nin 1 yıl daha kiralanmasını istiyor. Son karar sezon sonunda verilecek.