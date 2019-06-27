Ay-yıldızlı formayla disk atmada yıldızlar ve gençler kategorisinde Balkan şampiyonlukları yaşayan milli sporcu Berke İnaloğlu, 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda madalya hedefliyor.

Son olarak Ankara’da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları’nda 54.57 metrelik derecesiyle Avrupa barajını geçen Berke, 11-14 Temmuz tarihlerinde İsveç’in Gavle kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Zonguldak’ta sürdürüyor.

Berke İnaloğlu, “Avrupa Şampiyonası’nda güzel bir derece ve kürsü hedefliyorum” diye konuştu.