Berke Dikişçioğlu, Red Bull sporcusu oldu

2018 yılında gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan genç sporcu, “Kendi dallarında dünyanın en iyi sporcularını bünyesinde bulunduran Red Bull ailesine katılmak benim için hayallerime sınır koymamak anlamına geliyor. Eminim ki Red Bull sporcusu olarak çok büyük başarılara imza atma şansını yakalayacağım” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de en yetenekli kaykaycılarından biri olarak değerlendirilen Berke Dikişçioğlu, Red Bull ailesine katıldı. 6 yaşından beri kaykay yapan, genç yaşına karşın girdiği pek çok mücadelede performansıyla dikkat çeken Berke’nin başarıları, 1 yaşındayken başladı.

2017 yılında Türkiye Kaykay Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Kaykay Şampiyonası’nda kendisinden büyük sporcularla pro kategorisinde mücadele ederek, büyük bir başarıya imza atan Berke Dikişçioğlu,13 yaşındayken katıldığı turnuvada ise podyum görerek ikinci olmayı başardı. Bir sene sonra yine Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Şampiyonası’nda yer alan genç sporcu, bu kez genel klasmanda birinci olarak ilk önemli yarışma galibiyetine de ulaşmış oldu.

Berke Dikişçioğlu, bu sene Dünya Kaykay Günü’nde Tükirye’de 4 şehiderde aynı anda yapılan ve amatör ve profesyonel kaykaycıları bir araya getiren Red Bull Mind The Gap’te de yer aldı.

Red Bull ailesine katılmasının kendisi için önemini dile getiren Berke Dikişçioğlu, “Alternatif sporlarla uğraşıyorsanız en büyük hayaliniz Red Bull sporcusu olmaktır. Şanslıyım ki ben bu hayalime çok küçük yaşta eriştim. Kendi dallarında dünyanın en iyi sporcularını bünyesinde bulunduran Red Bull ailesine katılmak demek, hayallerime de sınır koymamak demek. Eminim ki Red Bull sporcusu olarak çok büyük başarılara imza atma fırsatını yakalayacağım” ifadelerini kullandı.