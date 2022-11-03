Berke Dikişçioğlu: Bu spora gönül verenleri yüreklendirmek istiyorum

Özellikle son yıllarda kaykay sporu gençler tarafından çok tercih edilmeye başladı. Bunun nedeni nedir?

Son dönemde popüler kültür içerisine girmiş olmasının, tarzının özgür olmasının etkisi büyük. En önemli faktörlerden biri ise gençleri sokaklardaki kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor çünkü doğasında bir spor faktörü yatıyor.

Sen bu spora nasıl başladın?

İlk kaykaya çıkış anından bahseder misin? 2009 sonu, 2010 başlarıydı... Çok sosyal faaliyetlere dahil olduğum bir çocukluk dönemi yaşayamadım ve çok fazla arkadaş edinemedim. Tek yakın arkadaşım olan kuzenim büyük bir tutkuyla kaykay yapardı ve onu o şekilde keyif alırken görmek kaykay sporuna beni de yöneltti. Üzerinde kendimi bir bütün hissettim, vücudumun eksik olan bir parçasını buldum sanki kaykayla.

Kaykay üzerinde hala çok zorlandığın bir hareket var mı?

Bir değil birçok hareket var diyebilirim. Kaykayda hareket dünyanız çok sınırsız oluyor. Bir hareketi çözdükten sonra sadece o hareketin yaklaşık yedi varyasyonunu da çözmeniz gerekiyor. Bir oyun simülasyonunda seviye atlamak gibi diyebilirim.

Bir hareket üzerine ortalama ne kadar çalışman gerekiyor?

Spesifik olarak tek bir süre vermek zor. Hareketlerin zorluğuna ve o harekete yatkınlığınıza göre değişkenlik gösterebiliyor. Ayrıca üzerinde gösterdiğiniz azmin de çalışmanıza katkısı büyük.

Antrenmanlarda ya da büyük yarışlardan önce bir rutinin var mı?

Bedensel olarak yarışlara hazırlanmaktan daha çok zihinsel olarak da kendimi eğitmeye önem veriyorum. Her haftamın benim için meditasyon gibi olması gerekiyor. Antrenman olarak da kaykayın üzerinde daha çok vakit geçiriyor ve daha çok ülkede yapılmamış olan tricklerin üzerinden ilerliyorum.

"Oylamada ben de yer alacağım"

Kaykay, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ilk kez olimpik branş oldu. Hedefinde olimpiyatlar var mı?

Kaykayın olimpik spor olması ile bu spora verilen maddi ve manevi destek bir hayli arttı. Olimpiyat her sporcunun en büyük hayalidir. Tabii ki olimpiyatları hedefliyorum. Bu yalnızca kişisel bir hedef değil, kaykay sporuna gönül vermiş tüm Türk gençlerine de örnek olmak, onları yüreklendirmek ve hayal kurdurabilmek de çok önemli.

Red Bull gibi global bir markanın sporcusu olmak sana ne tür kazanımlar sağladı?

Red Bull ailesine girdiğimden bu yana kendimi çok daha vizyon sahibi hissediyorum. Red Bull, zihinsel ve bedensel anlamda bana büyük özgüven veriyor ve kendimi globaldeki kaykaycılar ile aynı seviyede görebilmemi sağlıyor.

Şu hareketi muhakkak yapmam gerekiyor dediğin bir hareket var mı?

Muhakkak yapmam gereken bir hareket yok fakat muhakkak çalışmam gereken birçok hareket var. Red Bull Curb Kings’de senin seçtiğin en iyi 40 kaykaycı hünerlerini sergileyecek.

Bize biraz Curb Kings’ten bahseder misin?

Parkurda üç adet obje olacak. Kaykaycılar bu objeleri kullanarak sıra dışı hareketler yaparak en yüksek puanı toplamaya çalışacaklar. Oylamada ben de yer alacağım. Hem eğleneceğiz hem de birbirimizle yarışacağız.

Bazı sporlarda sporcular literatüre yeni bir hareket kazandırır ve bu hareket o sporcunun ismiyle anılır. Senin böyle bir hayalin var mı?

Tabii ki çok isterim. Öncesinde de dediğim gibi; kaykayda hareket dünyanız sınırsız… Kendi hareketimi keşfetmek için önümde hala çokça zaman var.