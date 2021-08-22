Berke Akçam altın madalya kazandı

Milli atlet Berke Akçam, Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre engellide gümüş madalya kazanırken, yarışı ilk sırada tamamlayan Oskar Edlund, engeli kurallar içinde geçmediği gerekçesiyle diskalifiye edildi ve altın madalya Berke Akçam'ın oldu.

Berke Akçam, Kenya’nın başkenti Nairobi’de yapılan Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre engelli yarışında mücadele etti. Yarış sonunda ikinci olma başarısı gösteren Berke, yarışı ilk sırada bitiren İsveçli atlet Oskar Edlund'un engeli kurallar içinde geçmediği gerekçesiyle diskalifiye edilmesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Yarı finalde 49.73 olarak yenilediği Türkiye U20 rekorunu finalde 49.38’e indiren Berke, bu performansını altın madalyayla süslemiş oldu.

Berke Akçam şampiyona tarihinde kürsüye çıkan 10’uncu Türk atlet olurken, Nairobi’de Türkiye’nin ilk altın madalyasını elde etti. Şampiyonada dün Pınar Akyol, gülle atmada gümüş madalya kazanmıştı.

19 yaşındaki Akçam, iki kez Türkiye rekorunu yenilediği şampiyonadan altın madalya ile ayrılırken, kariyerine bir büyük başarı daha ekledi.